Croce Rossa di Terni: Pietro Buscaglia è il nuovo presidente

Pietro Buscaglia è il nuovo presidente del comitato di Terni della Croce Rossa Italiana: è stato eletto a conclusione delle votazioni di domenica 19 maggio per il rinnovo delle cariche direttive. «Assumo questo delicato compito – afferma Buscaglia, volontario CRI da oltre 20 anni – con la consapevolezza delle problematiche che si dovranno affrontare ma ci metterò tutte le energie, l’entusiasmo, l’impegno e l’umiltà che esse richiedono. Intendo ringraziare chi mi ha preceduto, Roberto Valeriani, che rimane comunque nel consiglio direttivo, che ha guidato il comitato con capacità ammirabile in ogni occasione e soprattutto nel tragico e difficilissimo periodo della pandemia Covid-19. Proseguirò nel suo solco – prosegue il neo presidente – tenendo ben presenti le priorità a cominciare dal rafforzamento di tutte le attività nel sociale, dall’incremento delle attività di formazione per i volontari e per la popolazione, dall’ammodernamento e dall’ottimizzazione del parco mezzi e dal consolidamento delle attività giovanili». Nel nuovo consiglio direttivo, Pietro Buscaglia sarà affiancato, oltre che da Valeriani, dai consiglieri Chiara Manni, Elvio Di Sabatino e dal consigliere giovane Mirko Innocenti.

