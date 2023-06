Crolla rudere: senso unico alternato a Rocca San Zenone

A seguito del parziale crollo di un rudere privato lungo la strada della Valserra, prima del centro abitato di Rocca San Zenone, si è reso necessario un intervento di messa in sicurezza della strada stessa con l’istituzione del senso unico alternato. A ren derlo noto, nel primo pomeriggio di mercoledì, è una nota del Comune di Terni. «Il crollo è avvenuto stamattina e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione civile del Comune di Terni, la polizia Locale e la polizia di Stato, oltre all’ufficio manutenzione strade. Grazie ai rilievi – spiega il Comune – è stato possibile risalire al proprietario del terreno e del rudere. Con un’ordinanza, firmata dal vicesindaco Riccardo Corridore, è stato quindi disposto l’obbligo per il proprietario di far effettuare una verifica dell’idoneità statica dell’intera struttura e a porre in essere immediatamente tutti gli interventi che si rendano necessari per metterla in sicurezza. Il proprietario della struttura, che è stata dichiarata non totalmente agibile, dovrà anche provvedere a transennarla e a rimuovere il materiale caduto sulla carreggiata».

Condividi questo articolo su