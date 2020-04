Crowfunding per il romanzo ‘ternano’ su Marilyn

È iniziata sul sito di BookRoad Editore (nuovo marchio nato da Leone Editore) la campagna crowdfunding del romanzo ‘John e Marilyn – La fragilità degli dei’, scritto dal giornalista di Terni Giovanni Menicocci. Il progetto è in corso e la pubblicazione sarà ottenuta con il raggiungimento di 200 pre-ordini.

La trama

John F. Kennedy è un giovane e ambizioso presidente degli Stati Uniti. Membro di una delle famiglie più ricche del mondo, lotta per i diritti civili e per il disarmo nucleare, mentre la sua vita viene sconvolta dalla più conturbante delle attrici di Hollywood: Marilyn Monroe. Il fato vuole che i dirigenti del Partito Democratico invitino proprio l’attrice a una cena di gala. Tra i due esplode la passione, sorprendendoli sullo sfondo di intrighi politici e lotte di potere. Il vociferato love affaire viene sfruttato dai detrattori del presidente che cercano di screditarne il prestigio, mentre il mito dell’uomo e dell’attrice si avvia a diventare leggenda. Un romanzo sentimentale a tinte noir che svelerà tutti i misteri nati intorno alla relazione di John e Marilyn. Tra i personaggi troviamo John Fitzgerald Kennedy, Presidente degli Stati Uniti per il Partito Democratico. Marilyn Monroe, attrice tra le più famose al mondo. Zegler, nemico di Kennedy ed esponente del partito opposto, quello Repubblicano. Jacqueline Kennedy, moglie di John Kennedy. Peter Delafow, amico storico del Presidente e suo collaboratore. Robert Kennedy, fratello di John Kennedy e Ministro della Giustizia. Emma, l’agente di Marilyn Monroe.

L’autore

Il pre-ordine del romanzo può essere effettuato sul sito www.bookroad.it

Giovanni Menicocci è giornalista pubblicista. Ha scritto la sceneggiatura di una sit-com per Mediaset e ha collaborato con il portale di cinema MyMovies.it. Direttore responsabile del portale con sede a Terni Mauxa.com, si occupa di interviste a personaggi come Premi Pulitzer, artisti, attori e scrittori di best-seller (Bob Dylan, James Franco, Lee Child, e molti altri). Nel 2018 ha pubblicato il volume ‘Da Avengers a Infinity War: le interviste dei retroscena’, che racconta la saga di film tratti dai fumetti Marvel con interviste esclusive al cast.