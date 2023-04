‘Cucina con Ruben’ e ‘Mare Fuori’ fanno il pienone al Tic Festival

di Fra.Tor.

Ruben Bondì, i ragazzi di ‘Mare Fuori’ e l’attrice Ludovica di Donato sono stati tra i protagonisti dell’ultima giornata del Tic Festival, l’influencer & creator Festival, che da venerdì ha animato gli spazi culturali della città, dal teatro Secci alla Biblioteca comunale, passando per il PalaSì, il cinema Politeama e il Fat art club.

Gli appuntamenti di domenica

Tra gli appuntamenti della mattinata di domenica, al teatro Secci è andato in scena ‘Le buone stelle del Tic Festival: come istruire tramite social network’, con Chi ha paura del buio? e Lorenzo Pizzuti. Mentre al Fat art club si è svolto l’incontro, guidato da Maria Cristina Moroni, con Simon Emilio di Betta, Miliomillemiglia, ciclista appassionato, creator ed autore di ‘Al massimo cadi’. Nel pomeriggio, invece, in Bct si è parlato di viaggi, dalla realtà locale all’Antartide, dalla bicicletta al van, diversi travel creator – Yuri & Ale, Miliomillemiglia, In viaggio su Vangu, Parto dall’Umbria – con modi di viaggiare diametralmente opposti si sono confrontati su come è cambiata l’esperienza e la rappresentazione dei viaggi dopo l’avvento dei social network. Al teatro Secci è poi arrivato Ruben – giovane romano che ha iniziato a cucinare sul balcone per respirare e donare un sorriso alle persone e oggi è uno dei food creator più importanti in Italia – che ha parlato anche del suo ultimo libro ‘Cucina con Ruben. Le migliori ricette della tradizione giudaico-romanesca e non solo’. Al Fat art club si è poi parlato di ‘Filosofia Coatta’ con Giulio Armeni guidato da Alessandra D’Egidio e poi di ‘Everything is gonna be alright: come rallentare nel mondo del tutto e subito dei social’, insieme all’attrice Ludovica di Donato. Folla di gente, infine, per Serena Codato (in arte Gemma Doria) e Francesco Panarella (in arte Luigi Di Meo, soprannominato Cucciolo) – direttamente dalla serie tv ‘Mare Fuori’ – ospitati al teatro Secci.

