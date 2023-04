Terni, Max Mariola e Vittorio Pettinato al Tic Festival

di Fra.Tor.

Lo chef Max Mariola, cuoco e conduttore televisivo italiano che nell’ultimo periodo ha spopolato sui social network, e Vittorio Pettinato, imitatore seriale che realizza contenuti comici tra cui anche molte imitazioni dello chef, sono stati ospiti sabato pomeriggio del Terni influencer & creator Festival, in programma in città per tutto il weekend. Folla di gente fuori e dentro la Biblioteca comunale dove, guidati da Nicola Falomi, hanno raccontato come sono riusciti a crearsi una popolarità sul web e come è avvenuto l’incontro tra i due. Una chiacchierata in un’atmosfera comica ed esilarante a base di ‘Food ‘n’ comedy’.

Anche Carolina Benvenga al Tic Festival

Per la gioia dei più piccoli, invece, il Tic Festival, sempre sabato pomeriggio, al teatro Secci ha accolto Carolina Benvenga. L’attrice, cantautrice e presentatrice, ai grandi e piccini presenti in sala, ha presentato il suo ultimo libro, ‘La musica del gioco’, una pubblicazione di intrattenimento e formazione, con innumerevoli giochi, lavoretti, ricette, storie ed esperimenti diversi. Un viaggio interattivo che stimolerà i bambini ed un’occasione per creare un momento ludico ed educativo genitore-figlio. Carolina, guidata da Chiara Bianchini, ha tenuto inoltre un focus sul delicato rapporto tra genitorialità e social media.

L’intervista a Carolina Benvenga

La prima virtual influencer italiana Nefele

La seconda giornata del Tic Festival si è aperta sabato mattina all’Itt Allievi-Sangallo con l’incontro ‘Cosa è reale cosa è virtuale: la prima virtual influencer italiana Nefele’. Nicola Falomi ha dialogato con Filippo Boschero, realizzatore insieme a Laura Elicona e Luca Facchinetti, di Nefele un influencer virtuale, realizzata in computer grafica 3D. Un incontro in cui si è parlato di metaverso, di intelligenza artificiale, delle infinite e sconosciute potenzialità del digitale, di evoluzione. Filippo Boschero ha parlato agli studenti della virtual influencer Nefele ed ha aperto un momento di discussione e dibattito sui vantaggi e svantaggi di questa nuova modalità di svolgere il ruolo del creator/influencer online. Filippo ha infatti spiegato che «ultimamente sempre più aziende utilizzano l’influencer marketing ma spesso si lamentano di non riuscire a monitorare in tempo reale i risultati e, a volte, addirittura di non riuscire a trovare la persona adatta per ricoprire quel determinato ruolo. Con il virtuale l’azienda ha la possibilità di gestire personalmente la campagna e vedere in tempo reale i risultati. Inoltre l’avatar ha molti altri vantaggi come quello di non invecchiare mai, dato che non esiste, di non avere vita privata o gossip e cosa più importante è realizzato con le caratteristiche adatte al contenuto dell’azienda».

Gli altri appuntamenti della giornata

Nel corso della mattina, al cinema Politeama Lucioli, si è parlato di ‘Empowerment femminile: una battaglia di tutte e di tutti’, con Maria Caciotto e Silvia Babucci, e anche di ‘It’s time to be green: il click sostenibile’ con Letizia Proserpi, Nicoletta Crisponi e Teresa Agovino. Mentre al teatro Secci si è affrontato il tema ‘Sport e disabilità: più dura è la lotta, più grande è il trionfo’, con Domiziana Mecenate, Antonio Fantin e Martina Abaterusso. Al PalaSì, nel pomeriggio è andato in scena l’appuntamento con ‘Ciao mamma faccio il creator’ con il gruppo editoriale Ciaopeople e di ‘Una vita sostenibile: istruzioni per l’uso’ con Teresa Agovino, Nicoletta Crisponi e Letizia Proserpi. Molti gli appuntamenti al Fat Art Club: si è parlato di disturbi alimentari con Giorgia Bellini; di religione pop e young con Don Fiscer; della possibilità di riprendersi i propri spazi con la rappresentazione LGBTQIA+ nei social, insieme a Lyre Fox e Jessica Senesi. Infine la musica con ‘Pop’ n Talk’ con Giò Sada. Nella Biblioteca comunale si è parlato di cucina con Giorgione: ‘Umbria, il cuore culinario d’Italia’ e de ‘Il giro del mondo in sella ad una bici’ con l’uomo dei record Lorenzo Barone. Da Bloom – spazio condiviso, invece, Cane sulla Luna, con unplugged session.

