‘CUR in campo’ per giocare accanto ai campioni

Calciatore per un giorno ma anche spettatori di un evento che vedrà in campo campioni che hanno fatto la storia dei propri club. L’iniziativa ‘CUR in Campo’ – format benefico di ‘Calcio – Ultimi romantici’ giunto alla seconda edizione – si terrà venerdì 31 maggio alle 20.45 allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone. Per diventare protagonisti della partita e giocare accanto ai campioni che hanno aderito all’iniziativa, bisogna partecipare all’asta online che si terrà dalla fine di marzo sul sito web www.curincampo.it. I biglietti invece sono acquistabili su Vivaticket dalle ore 13 del 20 marzo, con la possibilità di incontrare i calciatori in un ‘meet and greet’ esclusivo. Tra gli ospiti d’onore, Francesco Totti, Luigi Di Biagio, Marco Amelia, Cristian Brocchi, Simone Tiribocchi, Stefano Sorrentino, Vincent Candela, Davide Moscardelli, Serse Cosmi e Stefano Colantuono. I proventi dell’asta verranno devoluti in beneficenza alla onlus ‘Il Tetto Casal Fattoria’, associazione che si occupa di contrastare il disagio di bambini e giovani attraverso attività di accoglienza con caratteristiche educative. All’evento parteciperà, per l’umbra Renoir Tv, anche la ternana Francesca Teodori, inviata e accreditata dall’organizzazione per seguire l’evento dal campo.

