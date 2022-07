Da Amelia a Parigi, la gelateria Girotti sbarca nella Ville Lumière

Dal centro storico del borgo di Amelia alla Ville Lumière. Grande ‘salto’ per la gelateria pasticceria Russo Girotti, che giovedì ha inaugurato un nuovo punto vendita nel pieno centro di Parigi. Il negozio – con tanto di logo in cui campeggiano i nomi della stessa Amelia e dell’Umbria – si trova in boulevard Raspail, nel VI arrondissment.

Dall’Umbria alla Francia

Una nuova avventura per Jess Hill, figlio di Terence (che come noto è originario di Amelia, nonché discendente della famiglia che aprì per prima l’omonima gateria ad Amelia), uno dei soci dell’attività. All’azienda amerina ha voluto fare il suo in bocca al lupo sui social il Comune di Lugnano in Teverina, dove sorge il sito produttivo. «Un sito di eccellenza – è il commento in merito al nuovo negozio – che darà sicuramente ulteriore slancio all’attività dolciaria. E non è mancata la promozione territoriale non solo del comprensorio ma dell’intera provincia e regione con materiale cartaceo che potrà essere visionato all’interno del punto vendita». Tra questo non poteva mancare anche quello dedicato a don Matteo.