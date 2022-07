Da Amelia al palco del Jova Beach Party

C’era anche un po’ di Amelia, domenica, al Jova Beach Party, il tour estivo per le spiagge di Lorenzo Jovanotti che lo scorso weekend ha fatto tappa a Marina di Cerveteri, radunando 50 mila fan. Sul palco insieme al celebre artista toscano è infatti salito anche Valter Vincenti, produttore artistico, arrangiatore e chitarrista amerino.

I complimenti del primo cittadino

A lui ha riservato attestati di stima anche la sindaca di Amelia, Laura Pernazza. «Complimenti al nostro concittadino Valter Vincenti protagonista al Jova Beach Party» ha scritto su Facebook postando anche alcuni video che ritraggono il momento della performance di Vincenti. Quest’ultimo, 60 anni, è membro effettivo dello Shengen Clan di Alborosie, reggae star di fama internazionale con il quale ha iniziato una collaborazione continuativa in studio e nei tour mondiali. In Italia ha già preso parte ai tour di artisti come Loredana Bertè, Boomdabash, Paola Turci, Après la classe, Mogol, Mario Lavezzi, Giulio Golia, Gianni Bella, Gatto Panceri, Jalisse, Marcella, Sabina Stilo, Gianluca Guidi.