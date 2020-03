Da Bergamo a Terni: volo ‘della speranza’

Nella notte tra sabato e domenica un paziente di anni 77 con diagnosi di Covid-19 e un quadro clinico di grave insufficienza respiratoria è stato trasferito dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo alla rianimazione dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il trasporto

Il paziente è stato indicato dalla centrale remota operazioni di soccorso sanitario (Cross) che, come avviene in questi casi, ha attivato e coordinato il trasferimento tramite elicottero, in collaborazione con la centrale operativa 118 della Regione Umbria. L’elicottero, con a bordo un team sanitario specializzato per trasporto in biocontenimento, è partito dopo la mezzanotte da Bergamo e dopo circa due ore di volo, intorno alle ore 3 (nuova ora legale), è atterrato presso l’aviosuperficie ‘Leonardi’ di Terni. Dopodiché l’equipe sanitaria e il paziente, alloggiato sulla barella attrezzata di biocontenimento, sono stati trasferiti con il centro mobile di rianimazione dell’ospedale di Terni presso il reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera.

TerniReti in campo

All’operazione ha collaborato anche TerniReti che gestisce la struttura di Maratta: «Ci avevano avvisato, ieri (sabato, ndR) pomeriggio. Stanotte alle due, mentre cambiava orario, sarebbe servita l’aviosuperficie di Terni, per un’emergenza sanitaria. Hanno deciso di atterrare in AvioTerni perché siamo aperti h24, per il servizio pubblico. Grazie ai nostri magnifici collaboratori – è la nota dell’azienda – che nel cuore della notte erano lì, sul pezzo, a fare il proprio dovere, con passione e competenza. E noi siamo orgogliosi, in questo momento difficilissimo per tutti, di fare la nostra parte».