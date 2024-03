Da Calvi al Briccialdi e ora in giro per il globo con ‘West Side Story’: Antonio si racconta

È partito da Calvi dell’Umbria, poi ha completato gli studi di tromba al ‘Briccialdi’ di Terni, con il maestro Andrea Di Mario, ed ora è la prima tromba dell’orchestra del musical West Side Story di Broadway. Antonio Mandosi sta finendo proprio in questi giorni il tour mondiale che lo ha portato a girare in lungo e in largo il globo. Si tratta di un vero talento della tromba visto che a 18 anni si è diplomato e a 21 ha concluso il biennio al conservatorio ternano, trovando il tempo anche per trascorrere un periodo di aggiornamento al conservatorio di Saragozza e di studiare con il maestro Davide Simoncini.

Esperienze in serie

Poi Mandosi ha maturato esperienze con orchestre come quelle Teatro dell’Opera di Roma, del San Carlo di Napoli, del Maggio Musicale Fiorentino, e ancora l’Orchestra Roma Sinfonietta, tanto per citare quelle più famose. Venendo all’attualità, Antonio racconta come è suonare in questa orchestra internazionale dove ci sono solo due italiani, lui e la seconda tromba Daniele Leonardi, peraltro calvese come Antonio.

In giro per il mondo

«Il tour mondiale di West Side Story è iniziato a novembre 2022 – spiega – abbiamo toccato Francia, Germania, Austria, Svizzera, Principato di Monaco e Irlanda in Europa, mentre fuori dal vecchio continente abbiamo suonato negli Emirati Arabi, India, Thailandia, Giappone. È un’esperienza esaltante, gli altri musicisti sono di varie nazionalità, anche se in prevalenza spagnoli».

Musica a 360 gradi

Ora Mandosi è già pronto per ripartire e fare altre esperienze. «Nasco musicista classico – dice ancora il trombettista ternano – però ho potuto costatare che anche il mondo del musical è molto interessante. Così trascorrerò un periodo di aggiornamento negli Stati Uniti, una realtà che mi incuriosisce molto. Studiare la musica, di ogni genere, è comunque sempre straordinariamente stimolante».