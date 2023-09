Da Corciano all’Oceana Theater: Filippucci in finale al festival ‘New York Canta’

Ci sarà anche l’Umbria alla finalissima del festival della canzone italiana ‘New York Canta’, in programma l’8 ottobre negli Stati Uniti all’Oceana Theater. Il talento umbro parteciperà all’evento dove ci saranno anche altri italiani residenti all’estero ed una giuria di professionisti con – per citare i più noti – Claudio Cecchetto, Enrico Ruggeri, Noemi, Iva Zanicchi, Clementino, Ciro Barbato. Con loro altri tecnici del settore e rappresentanti di etichette/case discografiche; la finale sarà trasmessa su Rai Due, Rai Play e altre piattaforme web. Per Nicolò questo traguardo arriva dopo aver vinto la finale di ‘Guerriero’, dedicato alla musica di Marco Mengoni, il 5 agosto a Ronciglione.

Condividi questo articolo su