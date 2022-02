Dà di matto e rischia di precipitare nel vuoto con i poliziotti: 37enne arrestato a Perugia

Un 37enne extracomunitario è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia, a Fontivegge, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il soggetto si è fatto inizialmente notare fra via Canali e via Campo di Marte perché alla vista degli agenti ha iniziato a urlare e gesticolare contro di loro, rifiutandosi di esibire i documenti. In evidente stato di alterazione, ha poi scavalcato una ringhiera ed è saltato giù dal un parapetto, dandosi alla fuga.

Serio pericolo per tutti

Gli agenti a quel punto lo hanno rincorso e raggiunto su un terrazzo alto circa 8 metri: il 37enne ha minacciato di lanciarsi nel vuoto se i poliziotti si fossero avvicinati. Sono stati momenti complicati, durante i quali gli operanti hanno cercato di calmarlo e alla fine, approfittando di un suo momento di distrazione, lo hanno afferrato riportandolo oltre il parapetto.

Bloccato

Purtroppo non era affatto finita lì: l’uomo ha iniziato a divincolarsi e a colpire i poliziotti per sfuggire alla presa, rischiando di precipitare nel vuoto insieme a loro. Sul posto sono così giunti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e un’altra pattuglia della Volante. Alla fine è stato riportato alla calma e trasportato in ospedale dove è risultato positivo agli stupefacenti.

Arrestato

In questura è poi emerso che lo scorso 5 febbraio era stato denunciato dai carabinieri per resistenza e lesioni dopo aver aggredito il personale dell’Arma. In quell’occasione il 37enne si era gettato nella fontana della stazione ferroviaria di Fontivegge. Alla fine è stato arrestato e nei suoi confronti il tribunale di Perugia ha disposto l’obbligo di dimora. Refertati al pronto soccorso – ma non gravi – i due poliziotti rimsti feriti nel parapiglia.