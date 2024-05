Dà di matto in mezzo alla strada e poi spacca il vetro della Volante. Era sotto l’effetto di alcol e droga

I poliziotti erano intervenuti perché dei cittadini avevano segnalato una persona che, in stato di forte alterazione, camminava in mezzo alla strada, urlando contro gli automobilisti. All’arrivo della polizia di Stato, l’uomo si è rivoltato anche contro gli agenti e li ha aggrediti distruggendo a calci il finestrino dell’autovettura di servizio.

È quanto accaduto qualche notte fa a due agenti della squadra Volante del commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto, durante quello che doveva essere un normale intervento come tanti. I due poliziotti erano intervenuti a seguito di una richiesta giunta da alcuni automobilisti che, percorrendo una via del quartiere Sferracavallo, avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza di un giovane che urlava e girovagava lungo una strada e, mettendo in pericolo sé stesso e gli altri, camminava tra le auto nel tratto a doppio senso di circolazione.

Giunti sul posto, visto lo stato di evidente alterazione del giovane, un 30enne di nazionalità albanese residente ad Orvieto, gli agenti gli hanno chiesto se avesse bisogno di un medico o se volesse essere assistito da un familiare per fare ritorno a casa, ma questi ha risposto con insulti e atteggiamenti aggressivi e poi è fuggito scappando in mezzo alla strada tra le auto che stavano transitando in quel momento.

Il giovane è stato rincorso e raggiunto e finalmente è stato convinto a salire sulla Volante per andare verso il pronto soccorso per essere visitato da un medico. Appena giunti all’esterno dell’ospedale di Orvieto, prima ancora di scendere dall’auto della polizia, l’uomo ha dato nuovamente in escandescenze e dall’interno del veicolo ha iniziato a prendere a calci il vetro della portiera con una violenza tale da infrangerlo.

Con grande fatica i poliziotti sono riusciti ad immobilizzare il giovane, lo hanno fatto scendere e lo hanno affidato alle cure dei medici che hanno accertato che il 30enne era sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti. La ‘notte brava’ gli è costata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.