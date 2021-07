Da Marmore a Piediluco: il turismo in bici conquista

Dopo il successo della prima edizione di ‘Piediluco Bike Night’, ciclo notturna intorno al lago, il Thyrus Cycling Team di Terni si è di nuovo messo al lavoro per riproporre una nuova esperienza sotto le stelle, organizzando ‘Marmore Bike Night’ a cui lo scorso sabato ha partecipato un altro numeroso gruppo di ciclisti provenienti da varie parti del centro Italia. Questa volta la passeggiata è partita dal parco dei Campacci di Marmore ed è stata pianificata tenendo conto delle esigenze di chi aveva dovuto rinunciare all’ escursione notturna di due sabati fa in quanto, in quell’occasione, il percorso da seguire era abbastanza tecnico ed impegnativo. Così ecco pronto un trail alternativo senza troppi dislivelli e particolarmente adatto alle famiglie con bambini o, comunque, a ciclisti non particolarmente allenati.

Emozioni in sella ad una bici

Anche in quest’ultima uscita non poteva mancare la traversata del lago con il battello della ‘Spiaggia Miralago’, un elemento che fa della ciclo notturna un’esperienza ancora più emozionante. Il solo caricare la propria bici a bordo di un mezzo così particolare basta a rendere unica ed indimenticabile l’escursione in bici, senza considerare poi la bellezza di un paesaggio che, al tramonto, mentre le prime luci iniziano a riflettersi sul lago, diventa quasi surreale. E poi ancora provare l’eco della propria voce quando il battello si trova tra il monte Caperno ed il centro abitato ma anche semplicemente il percorrere una strada sterrata nel bel mezzo di un campo appena mietuto, disseminato ancora da una moltitudine di rotoli di paglia, rende quella che potrebbe essere una semplice passeggiata un ricordo indelebile che rimarrà piacevolmente impresso in chi ha provato queste emozioni.

Un turismo ‘intelligente’

Quello che oggi si chiama ‘turismo esperienziale’ non è altro che questo: regalare emozioni, puntando sulla semplicità di ciò che la natura offre gratuitamente senza inventarsi chissà cosa, integrando il tutto con le perle che il territorio sa offrire, come la magnificenza della cascata delle Marmore illuminata di notte ma anche i sapori delle prelibatezze della tradizione culinaria degustati presso ‘Il Farinaccio’ che a fine escursione ha preparato per i partecipanti una ricca rassegna di prodotti tipici. Puntare su attività outdoor che, come le escursioni in mountain bike possono essere annoverate nell’ambito del turismo esperienziale e di prossimità, può essere una risposta intelligente in un momento particolare come questo, in cui il turismo tradizionale rischia di essere travolto da un’emergenza sanitaria che sembra nuovamente accentuarsi. Non solo puntare su questo tipo di turismo e di attività può aiutare a limitare le perdite ma può diventare, visto il trend di crescita del settore ed i fatturati di tutto rispetto che genera, una nuova forma di marketing territoriale che vada bene anche quando si ritornerà alla normalità.

Tanti appuntamenti

Il calendario del Thyrus Cycling Team è ricco di eventi che si terranno nelle prossime settimane, non solo nel periodo estivo ma anche per tutto l’autunno. Sono in programma ancora altre uscite intorno al lago di Piediluco e nel suo circondario, come quella presso la vecchia miniera di Buonacquisto e la cava dell’oro di Polino, il tour dell’oasi naturalistica dei laghetti ‘Lungo’ e ‘Ripasottile’ e delle sorgenti di Santa Susanna, una ripetizione della passeggiata sulla vecchia ferrovia e greenway del Nera e ancora il ‘Giro del centro d’Italia e gole del Nera’. Chi è interessato può trovare tutte le informazioni aggiornate sugli eventi, sulla pagina Facebook dell’associazione