Montecchio è il comune capofila del nuovo progetto turistico Umbria green route che, un progetto che attraversa anche Orvieto e Baschi. I tre Comuni hanno infatti vinto l’avviso pubblico nazionale ‘Bici in Comune’, promosso da Sport e salute e Anci e che disegna un tragitto fra antichi castelli, boschi silenziosi e scorci che parlano di storia e natura.

Il progetto, finanziato per un valore complessivo di 61 mila euro, prevede la realizzazione di un grande anello ciclabile di circa 80 chilometri, capace di collegare in modo organico i tre comuni, integrandosi con due assi strategici della mobilità dolce a livello europeo e nazionale: la Ciclovia del Sole (EuroVelo 7) e la Ciclovia Italia Coast to Coast. Attraverso il tracciamento dei percorsi, l’installazione di nuova segnaletica fisica e digitale e la creazione di hub ‘bike-friendly’ sul territorio, Umbria green route sarà «un’infrastruttura pensata non solo per il cicloturismo – spiegano dal Comune – ma anche per incentivare l’uso quotidiano della bicicletta da parte dei cittadini, favorendo spostamenti casa-scuola, casa-lavoro e verso gli impianti sportivi».

L’iniziativa punta inoltre «a radicare una vera cultura della mobilità sostenibile, prevedendo azioni di formazione rivolte alle scuole primarie e secondarie e momenti di sensibilizzazione per gli operatori economici del territorio. Sostenibilità di lungo periodo e accessibilità». Elemento distintivo del progetto è la visione di sostenibilità a lungo termine: i Comuni partner realizzeranno infatti un documento strategico condiviso, «volto a mappare criticità e opportunità future, con una particolare attenzione alla garanzia di accessibilità universale dei percorsi, affinché la mobilità dolce sia davvero un diritto di tutti».