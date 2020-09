Da Montegabbione al monte Vettore, soccorsi in serie

Domenica impegnativa per il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu) con diversi interventi su tutto il territorio regionale.

Montegabbione

Il primo, alle 13.30 per un uomo caduto in un dirupo in zona Castel di Fiori nei pressi Motegabbione (Terni), ha visto impegnate due squadre del Sasu provenienti da Perugia e Orvieto, composte da tecnici, operatori e sanitari che hanno stabilizzato il paziente, caricato sulla speciale barella portantina in dotazione del Sasu e così trasportato, mediante tecniche alpinistiche, fino al mezzo del Soccorso alpino e poi consegnato all’ambulanza del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Gualdo Tadino e monte Vettore

Dopo 15 minuti un’altra squadra del Sasu si è recata in località Cerasa, nel comune di Gualdo Tadino (Perugia), per un motociclista caduto e preso in carico dal 118. Alle 15.50 circa, la squadra del Sasu di presidio a Castelluccio di Norcia (Perugia) è andata in supporto dei colleghi marchigiani per una escursionista infortunatasi sul monte Vettore all’altezza del rifugio Zilioli. La donna è stata stabilizzata sulla speciale barella portantina e condotta fino al punto di rendez-vous con l’elisoccorso del 118 ‘Icaro02’ che l’ha trasportata all‘ospedale di Ascoli Piceno. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.