Da Spazio Verde Terni la quinta edizione di ‘Piante grasse e agrumi in mostra’

Pubbliredazionale

Dal 17 settembre al 2 ottobre Spazio Verde, il garden center più grande del centro Italia, ospiterà la quinta edizione di ‘Piante grasse e agrumi in mostra’. Il titolare Marco Gubbiotti e il suo staff aspettano i visitatori tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 – il sabato e la domenica con orario continuato – per ammirare le diverse specie in esposizione.

VIDEO

Al vivaio si potranno trovare diverse varietà di agrumi: i classici limoni e aranci, ma anche piante più particolari come quella del chinotto, del calamondino, del pomelo e del limone caviale: Moltissime le varietà da le piantine più piccole a quelle più importanti come i limoni pluriennali.

Saranno, inoltre, presenti circa 300 esemplari diversi di piante grasse suddivise tra succulente e cactacee. La differenza sostanziale sta nel fatto che le succulente non hanno spine, mentre le cactacee si. Fondamentalmente sono unite dalla grande adattabilità a territori aridi nonché dalla grande capacità di accumulo di acqua chi nel fusto e chi nelle foglie.

FOTO