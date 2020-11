Da Terni si muovono nel reatino per la caccia: sanzionati in due

Si sono mossi da Terni in zona Configni, nel reatino, per cacciare. Peccato per loro che non fosse consentito visto che l’Umbria è ‘zona arancione’ nell’ambito delle misure di contenimento per la diffusione del Covid-19: per questo motivi in due sono stati fermati e sanzionati dai carabinieri forestali di Contigliano. La violazione del divieto di spostamento – in entrata ed in uscita – dalla regione ha comportato una multa da 400 euro. Magari la prossima volta ci penseranno meglio prima di agire.

