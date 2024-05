Da Terni a Mantova in risciò per il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta

Ci sarà anche una rappresentanza di Terni a Bam, il grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta in programma a Mantova dal 7 al 9 giugno. Si tratta del gruppo ‘Senza Marce’ di Terni: partirà dalla città dell’acciaio il 1° giugno per raggiungere la Lombardia in risciò. «Una folle impresa di 470 km con la voglia di condividere la propria passione per le due ruote tra amici», viene sottolineato. «La filosofia dell’evento, giunto alla decima edizione, è, infatti, semplice: arrivarci in bicicletta partendo da casa. Un invito che anno dopo anno ha fatto mettere in sella migliaia di persone, partendo anche una settimana prima». Tra gli ospiti viaggiatori di ogni genere tra artisti, attivisti e musicisti. «Una cosa forse più grande di noi, un viaggio pensato per gioco e poi, con il passare del tempo, diventato tarlo e infine realtà. Terni-Mantova di fatica e lentezza, di sudore e follia», commentano i ragazzi sul proprio profilo Instagram. L’avventura sta per iniziare.

