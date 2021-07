«Da via Mazzini a piazza Tre Monumenti il degrado è tangibile»

Una segnalazione che fa il paio con quelle dei mesi scorsi, relativi alle condizioni di degrado – rifiuti, verde pubblico, situazione dei marciapiedi – fra via/piazza Tre Monumenti e via Mazzini. È quella di un lettore di umbriaOn.it, con tanto di foto, che lamenta: «Di solito queste segnalazioni riguardano la periferia, ma anche in centro spesso e volentieri la situazione non è affatto rosea. Chiediamo al Comune e a chi di dovere di intervenire. Per restituire un po’ di decoro alle zone in questione».

