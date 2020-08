Terni, piazza Tre Monumenti: «Noi abbandonati»

Si alza la protesta nella centrale piazza Tre Monumenti, a Terni, dove i residenti lamentano tutta una serie di mancanze, soprattutto sul piano del decoro. Problemi che riguardano anche le strade limitrofe come via Plinio il Giovane, via Domenico Mascio e via Tre Monumenti. «Fra aiuole sporche, le uniche volte che le abbiamo viste pulite è stato per nostri interventi – lamentano i residenti -, le condizioni della strada, dei marciapiedi e il generale stato di abbandono, la situazione è pessima. Si respira un clima di trascuratezza avvilente. Chiediamo al Comune ed alle aurorità di garantire una situazione più decorosa sotto ogni punto di vista. Ed anche sicura, visto che anche a causa della mancanza di segnaletica, non sono poche le auto che imboccano contromano via Tre Monumenti».

