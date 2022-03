Martedì mattina, gli automobilisti che percorrono la nuova Flaminia in Valtopina si sono svegliati con una piacevole sorpresa: il tanto odiato autovelox non c’era più. Qualcuno lo ha abbattuto, segandone la base con un frullino. Subito è partita la corsa alla battuta più sagace e sono apparsi anche alcuni divertenti ‘meme’, che riproponiamo in questa gallery.

Addio autovelox in Valtopina: i meme più divertenti