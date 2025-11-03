Dal prossimo 15 novembre torna l’obbligo dei pneumatici invernali o delle catene da neve a bordo per tutti gli autoveicoli circolanti sulle strade provinciali o di competenza della Provincia di Terni. L’obbligo avrà durata fino al 15 aprile 2026.

Il provvedimento, come spiega una nota della Provincia di Terni, è riferito a tutti i veicoli a motore ma esclude i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi che nel periodo di vigenza dell’obbligo possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali da neve) che devono essere impiegati sono quelli conformi alla direttiva comunitaria 92/23/Cee del consiglio delle comunità Europee, e successive modifiche, ovvero rispettino il corrispondente regolamento Unece muniti del previsto marchio di omologazione.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Inoltre devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, in alcuni veicoli l’installazione deve riguardare tutte le ruote. Nell’ordinanza la Provincia raccomanda agli automobilisti in transito massima prudenza nella guida, in particolare in caso di condizioni metereologiche avverse.