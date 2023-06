Dal Birrificio Amerino 2.700 euro per la ricerca. Serata al Caos con Grabbi e Zampagna per Flavia

Il 27 e 28 maggio scorsi è stato inaugurato ad Amelia il nuovo stabilimento del Birrificio Amerino. È stato un successo di presenze: in tanti hanno potuto degustare le birre artigianali prodotte dai fratelli Marco e Alessandro Di Stefano ed offerte, nell’occasione, ad 1 euro a bicchiere. Il birrificio ha deciso di devolvere al progetto di ricerca per la malattia genetica rara da deficit di UGDH di cui è affetta Flavia, una bimba ternana di 12 anni, i 2.700 euro ricavati. Marco e Alessandro hanno inoltre presentato le loro birre artigianali, vincitrici di numerosi premi del settore, e lanciato la birra dedicata alla raccolta fondi in atto per questo progetto di ricerca: la ‘birra Flavia’, presto in vendita presso lo shop del birrificio, online e nei locali selezionati. Intanto sempre sul fronte della solidarietà, il 12 giugno presso il Fat Art del Caos di Terni, si terrà una cena con ospiti due grandi ex rossoverdi: Corrado Grabbi e Riccardo Zampagna. Con loro ci saranno anche i giornalisti Luca Marchetti e Ivano Mari. Il costo della cena è di 20 euro e permetterà di sostenere il progetto di ricerca sul deficit di UGDH attivato dall’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. In campo anche le associazioni Terni col Cuore – che spnsorizzerà la serata consentendo la donazione -, il Centro Coordinamento Ternana Clubs e l’associazione Il Sogno di Rebecca.

