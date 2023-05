Birra ‘solidale’ per Flavia: evento il 27 e 28 maggio ad Amelia

C’è anche il Birrificio Amerino fra i sostenitori della campagna di raccolta fondi ‘Per Flavia’, a contrasto del deficit da UGDH, una grave patologia neurometabolica. In occasione dell’inaugurazione del nuovo impianto e dello shop del Birrificio, in programma nei giorni 27 e 28 maggio ad Amelia, dalle ore 10 alle 20, l’azienda destinerà al progetto terapeutico contro il deficit da UGDH, attivato dall’ospedale ‘Bambin Gesù’ di Roma, il ricavato della vendita della birra ad 1 euro. Nell’occasione il Birrificio Amerino lancerà anche la ‘Birra Flavia’ che vedrà il supereroe ‘HyperDOC’ protagonista della birra in lattina dedicata a Flavia – la 13enne ternana che combatte insieme ai suoi cari contro questa patologia – e alla raccolta fondi da lei rappresentata.

Condividi questo articolo su