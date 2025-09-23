Pubbliredazionale

di M.L.S:

Parrucchiere ma anche musicista, studioso e viaggiatore in Italia e all’estero, con un amore deciso verso la sua Terni. Alessandro Scatolini nasce a Terni 31 anni fa. Hair stylist, è figlio d’arte: fin da piccolo infatti si appassiona al lavoro della madre Vittoria e la segue nei corsi di formazione per parrucchieri, dove entra in contatto con professionisti del settore e inizia a sognare di diventare uno di loro. Dopo il terzo anno di scuole superiori, Alessandro decide di iniziare a costruire il suo sogno e di proseguire gli studi a Milano, frequentando la famosa Accademia Toni&Guy che gli permette di acquisire competenze in consulenza, taglio e acconciatura. Torna a Terni per iniziare la sua carriera nel salone della madre e, dopo il primo anno di esperienza, conclude il corso avanzato in accademia a Milano.

Nel salone della madre Vittoria conosce la ditta nazionale Tigi, con cui inizia a collaborare, diventando nel tempo loro formatore nell’area stilistica, attività che porterà avanti per ben nove anni e che lo condurrà ad insegnare corsi avanzati in diverse parti di Italia e d’Europa. A partire dal 2014 partecipa alla fashion week tra Milano e Berlino insieme a numerosi brand, tra cui Alberta Ferretti e Marco Di Vincenzo e, in ultimo, con Diesel con cui ha lavorato alla campagna 2024 della collezione Denim. Nel 2015 partecipa al contest nazionale ‘You Hair & Beauty Show’, classificandosi secondo.

Conclusa la collaborazione con Tigi, inizia a lavorare freelance con diverse aziende con cui partecipa ad alcuni show in giro per l’Europa, tra Milano, Madrid e Londra. Durante i suoi anni di attività come parrucchiere, non ha mai smesso di lavorare all’interno del salone della madre, diventandone titolare. Nel tempo l’attività è cresciuta ed è stata spostata in un negozio più grande, dove si trova tuttora, in via Battisti a Terni. Dopo il passaggio del testimone con la madre Vittoria, Alessandro dà vita al brand Backstage Salon parrucchieri, riprendendo la sua esperienza dietro le quinte degli show, con l’ambizione di trasformare le strade della città nella passerella di tutte le clienti che ogni giorno scelgono di affidarsi a lui e al suo team.

Oggi Backstage Salon parrucchieri non è solamente un salone di parrucchieri dove effettuare servizi tecnici e stilistici: infatti, nel tempo ha abbracciato una filosofia incentrata sul benessere di cuoio capelluto e capelli, integrando servizi specifici per i diversi tipi di cute e lunghezze, tra cui i trattamenti con l’oxy station, strumento innovativo per l’ossigenoterapia. «Una svolta importante per me –spiega Alessandro -. Con me sono cresciuti professionalmente anche i collaboratori del salone, tra cui spicca Maria Elena che a settembre ha festeggiato dieci anni di lavoro. Maria Elena, già colorista all’interno del salone, ha proseguito la propria formazione nell’ambito della tricologia e oggi effettua consulenze tricologiche per analizzare la condizione di cute e capelli dei clienti, aiutandosi nella valutazione con la tricocamera, strumento che offre un ingrandimento del cuoio capelluto in analisi».

Non solo capelli. La personalità creativa di Alessandro emerge anche fuori dal contesto del salone: infatti, nel tempo libero si è sempre dedicato alla musica, iniziando con la chitarra elettrica e spostandosi negli ultimi anni verso il mondo della musica house ed elettronica, in veste di dj. Questa passione gli ha permesso di suonare in diversi locali di Milano, Roma e Ibiza, allo Space di Riccione e al festival Masara in Puglia. Dove si vede nel futuro Alessandro? «Non rinuncio di certo al lavoro nel salone né alla musica, punto a portare avanti entrambi i progetti per poter esprimere il mio estro al cento per cento».