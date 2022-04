Dalla Svizzera a Terni per studiare De Carlo e il movimento moderno

Il Covid aveva fermato le visite ed ora a distanza di tempo sono ripartiti i ‘tour’ a Terni per studiare l’architettura del movimento moderno. Focus in particolar modo sull’opera di Giancarlo De Carlo al quartiere Matteotti: martedì mattina ci hanno pensato i ragazzi del Centro Studi ad accogliere un gruppo di studenti provenienti da Basilea (Svizzera), impegnati al politecnico di architettura. Per loro, accompagnati dall’architetto Alessio Patalocco, giro in città per visionare i lavori legati anche a Mario Ridolfi e Giuseppe Nicolosi. Come detto non è una novità assoluta considerando che in passato sono arrivati a Terni per lo stesso motivi giovani dall’Eth (Eidgenössische technische hochschule) di Zurigo, sempre in Svizzera, Spagna, Francia e Germania.

