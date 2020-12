Danni a Polino, sindaco non molla: «Ora la denuncia»

Il sindaco non molla e rilancia la sua ‘battaglia’ contro chi ha danneggiato Prato Manente e Cima la Posta. Parliamo del primo cittadino di Polino, Remigio Venanzi: nel pomeriggio di sabato è lui a pubblicare alcuni scatti dei luoghi per annunciare una novità rispetto a ciò che aveva già spiegato. «La risposta ad alcuni commenti dei giorni scorsi è inutile. La risposta, invece, per chi ha provocato ciò è una denuncia, che tra lunedì e martedì presenterà il Comune al comando carabinieri. Posto alcune foto delle staccionate, alcune divelte: è l’uomo a provocare questi danni alla nostra montagna. Presunta incuria? Ognuno di noi dovrebbe prima guardare in casa propria, poi, tornate e ne parliamo. E a qualcuno che ha avuto da dire dello stato delle nostre strade, forse, ultimamente ha perso la bussola».

LA PRIMA DENUNCIA