Danni al distributore automatico a Terni: «Abbiamo le immagini delle telecamere»

Nuovo atto vandalico, nella prima serata di sabato, ai distributori automatici a Terni. Questa volta si tratta di un punto vendita di via Prima Maggio e a darne notizia, tramite la loro pagina Facebook, sono i gestori, l’E&S Vending. «Al ragazzino che insieme ai suoi amici ha rotto il vetro della macchina del nostro h24 in via Primo Maggio – scrivono – diciamo che abbiamo tutte le immagini. Verrà denunciato insieme ai suoi amici e visto che probabilmente è minorenne passerà i guai lui e tutta la sua famiglia. Lo invitiamo a contattarci prima che si penta amaramente di quello che ha fatto. Tolleranza zero verso tutti questi bulli maleducati. La giustizia farà il suo corso, vi conviene chiamare e darci il suo nome e cognome per non essere complici di questo signorino maleducato».

