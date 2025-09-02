Dal 1° settembre e fino a tutto il mese di ottobre (orario dalle 10 alle 18) sarà possibile visitare la mostra artistico-letteraria ‘Dante alla Cascata’, ospitata presso il museo Hydra di Marmore. L’esposizione, promossa dall’associazione Umru in collaborazione con la Pro loco di Marmore e il museo multimediale Hydra, prende vita da un’ipotesi storico-letteraria di Pierluigi Bonifazi e Federica Padella, secondo la quale la Cascata e alcuni luoghi della Valnerina e Val Ternana sarebbero stati descritti in alcuni canti dell’Inferno della Divina Commedia. «Con oltre 20.000 visitatori – spiegano gli organizzatori – l’iniziativa si è confermata una delle mostre più viste in Umbria nel 2025, registrando un’affluenza da record». Gli artisti protagonisti di questo terzo e ultimo ciclo espositivo sono Maura Governatori con _Dantemonium_ , Simonetta Pantalloni, con _Inferno di acque_ , il trio di artisti Elisa Lanzillotti, Rita Pecci e Veps con _Salto nell’Inferno_ e Piergiorgio Dessì con _Aletto_. Gli artisti esporranno le loro opere ispirate a questo affascinante connubio tra arte e letteratura.