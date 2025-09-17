Il caffè letterario della biblioteca comunale di Terni, lunedì 22 settembre alle 16, ospiterà la presentazione del romanzo ‘Il cuore verde della Divina Commedia’, nato dall’intuizione di Luciano Ragni e del professor Alessio Zenone.

Il volume – spiega una nota – «prende spunto da studi, ricerche e confronti con altri studiosi, fino a ipotizzare una suggestiva presenza di Dante Alighieri in Umbria, e più nello specifico a Terni e nella valle ternana. Le allegorie, le similitudini e i riferimenti geografici della Divina Commedia sembrano infatti richiamare luoghi ben precisi del territorio, che l’Alighieri avrebbe potuto conoscere durante i suoi spostamenti e i periodi di esilio. Dalla ‘selva oscura’ al ‘dilettoso monte’, fino alle figure allegoriche della lonza, del leone e della lupa, il romanzo individua nei paesaggi umbri una corrispondenza con i celebri scenari del poema. Rimandi che emergono anche dai toponimi locali, come quelli che richiamano la selva, la lince, il leone o Caronte».

Secondo gli autori, «il viaggio romanzato di Dante nel cuore verde d’Italia diventa così un percorso quasi obbligato: difficile, infatti, immaginare che il poeta abbia potuto attraversare la penisola senza sostare almeno per un periodo in Umbria, terra centrale, ricca di meraviglie e di signori che lo avrebbero potuto ospitare e sostenere. Il romanzo, attraverso comparazioni tra luoghi reali e riferimenti simbolici, offre al lettore un itinerario che unisce storia, letteratura e immaginazione, restituendo un Dante viaggiatore che ha tratto ispirazione anche dal paesaggio ternano e umbro».