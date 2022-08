Litiga con il datore di lavoro, poi viene ‘abbandonato’ in strada: arriva la polizia

Può la polizia di Stato intervenire per riportare a casa un camionista tirato giù dal mezzo – di forza – dal suo datore di lavoro? Sì, è accaduto a Perugia all’altezza di Collestrada nel pomeriggio di martedì.

Il curioso caso

La ‘vittima’ ha chiamato il numero unico di emergenza europeo in seguito ad una lite tra autotrasportatori: in sostanza il richiedente ha raccontato che a bordo del mezzo c’erano lui ed il suo datore di lavoro e quest’ultimo ha iniziato ad urlargli contro perché non stava svolgendo bene il suo lavoro. Poi lo ha costretto a scendere spingendolo di forza fuori dall’abitacolo.

Ci pensa la polizia

A nulla è valso il tentativo di chiedere al datore di lavoro di accompagnarlo alla stazione più vicina per poter tornare a Benevento. Lo ha lasciato sulla carreggiata: «Gli operatori, a quel punto, per evitare pericoli per il traffico e per la sua incolumità, gli hanno dato un passaggio in direzione della vicina stazione di Ponte San Giovanni dove l’uomo ha potuto prendere un biglietto per tornare a casa», spiega la questura.