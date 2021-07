Decreto Green pass, sanzioni da 400 a 1.000 euro per violazioni

Green pass e sanzioni per chi non verifica l’effettivo possesso della certificazione verde nei locali. Dopo le anticipazioni de Il Corriere della Sera nei giorni scorsi c’è il testo approvato giovedì nel nuovo decreto Covid: «I titolari o i gestori dei servizi – si legge nella nota di palazzo Chigi – e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

