«Dedicatevi alla casa, non a lavoro e studio». Il giudice lo allontana da moglie e figlia

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese, con applicazione del braccialetto elettronico: queste le misure disposte dal gip di Terni nei confronti di un 43enne di origini straniere, indagato per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del comando stazione di Castel Viscardo (Compagnia di Orvieto) che hanno indagato sulla vicenda anche a seguito dei numerosi interventi dei militari dell’Arma presso l’abitazione del nucleo familiare. Dal giugno 2023 – e la situazione è andata peggiorando in particolare dallo scorso dicembre – l’uomo avrebbe messo in atto ripetute condotte vessatorie e aggressioni verbali sia nei confronti della moglie che della figlia. Secondo quanto riferito dall’Arma, il 43enne avrebbe preteso che le due si fossero dedicate solo ai lavori di casa, evitando altre attività sia lavorative che scolastiche.

