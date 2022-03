Delirio Sir, Trento ko. Tris Perugia in Coppa Italia

Terza Coppa Italia per la Sir Perugia, che schianta la resistenza di Trentino al termine di una partita molto combattuta, soprattutto nel terzo e nel quarto set. I parziali: 25-17, 25-17, 23-25, 25-23.

I numeri

Con 23 punti, Vilfredo Leon è best scorer di Perugia e conquista anche il titolo di miglior giocatore del torneo, ma ovviamente la soddisfazione più grande è la prima coppa alzata da capitano. Prima affermazione italiana per Nikola Grbic, autore in un capolavoro, riuscendo a tenere sul pezzo i tanti campioni presi da Sirci, che ora punta legittimamente al triplete. Il primo mattone è arrivato.