San Mariano di Corciano: il parcheggio torna pubblico dopo oltre 40 anni

Dopo 40 anni i parcheggi di San Mariano diventano comunali: possono quindi essere utilizzati a beneficio della collettività: in particolare di chi si reca nelle scuole, in chiesa e nel centro commerciale ‘Girasole’.

Dal 1963…

«Quando è stato presentato nel 1963, il progetto ‘Girasole’ – spiega il vicesindaco di Corciano Lorenzo Pierotti – non prevedeva aree pubbliche, o meglio, prevedeva ovunque l’uso pubblico, ma ogni area, come appunto quei parcheggi, erano e dovevano rimanere di proprietà privata. I proprietari erano alcune imprese costruttrici ed i primissimi acquirenti dei negozi del centro commerciale». Dopo l’acquisizione è stato messo in atto anche un progetto di riammodernamento per un valore di centomila euro.