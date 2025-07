Nuove ‘vite’ al quartiere Matteotti di Terni per il playground (riqualificato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza) e soprattutto la scuola primaria in via Curie, quest’ultima restaurata e adeguata a livello sismico – oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche – per oltre 3 milioni di euro con lavoro a firma Krea. Andati avanti per oltre due anni. Mercoledì mattina la presentazione con contestuale apertura. Di seguito le immagini.

«Ci hanno creduto soprattutto il dirigente Piero Giorgini, il Rup Carlo Fioretti e la squadra», le parole dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi sul playground. L’ultimo dei sette riqualificati. «Ora ci sarà la realizzazione di un altro playground con Sport e Salute, a borgo Bovio o Gabelletta». Subito in azione alcuni giovanissimi atleti/e delle squadre del territorio con la pallacanestro.

«La squadra è stata seria e competente, questo è il risultato», ha invece aggiunto sulla scuola primaria rinnovata. «Cè una bellezza funzionale e visiva, era importante giocare anche con i colori». Non è finita così tuttavia: «In giunta andrà un atto per un nuovo intervento sulla scuola da 254 mila euro per pannelli fotovoltaici, sistemazione pompa di calore ed infissi della palestra, che sono stati vandalizzati. Intanto la riconsegniamo». Da settembre tornerà fruibile.

«Grande soddisfazione. Ringrazio anche Vilma Toni, dirigente scolastica della ‘Matteotti’, per i sacrifici fatti e gli spostamenti in questo periodo. Questo è un plesso storico della città». In loco anche i funzionari con elevata qualificazione Matteo Bongarzone e Giacomo Falcetti, direttamente coinvolti nello sviluppo dei lavori per la scuola. Con loro anche il funzionario Stefano Fredduzzi.