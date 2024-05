Denuncia il presunto aggressore, poi lo vede in strada e lo investe. Fermato per tentato omicidio

Venerdì mattina era andato alla polizia di Città di Castello per denunciare l’aggressione, con lesioni personali, subita lo scorso 23 maggio da due fratelli di origini egiziane, di 27 e 17 anni. All’uscita dal commissariato tifernate l’uomo, 23enne dell’Albania, ha notato il 17enne in strada e, dopo essere salito in auto, lo ha ‘puntato’ e investito con la stessa, fuggendo poi dalla scena. Il ragazzo, soccorso, è stato condotto in ospedale e ne avrà per almeno 40 giorni. A seguito delle indagini della polizia di Stato di Città di Castello, il 23enne è stato rintracciato lo stesso pomeriggio in via Caravaggio e fermato, nonostante un altro tentativo di fuga. Su decisione della procura di Perugia è stato sottoposto a fermo di persona indiziata di delitto – l’ipotesi è tentato omicidio – e condotto nel carcere di Perugia-Capanne, in attesa della convalida del provvedimento.

