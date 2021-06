Derby Primavera al Grifo che conquista la final four

La presenza dei tifosi, finalmente tornati a bordocampo, seppur in misura ridotta, ha fatto bene al Perugia Primavera, che si aggiudica il derby con la Ternana (all’andata era arrivata la prima sconfitta stagionale) e conquista la matematica qualificazione alla final four nazionale di Primavera, in programma dal 18 giugno.

La partita

Le reti sono state realizzate da Morina al 12esimo al del primo tempo e da Lunghi al 20esimo della ripresa. Di Falanga la rete della Ternana, arrivata su rigore nei minuti finali. Partita molto tesa, con due espulsioni nel finale fra i biancorossi: Angori e il tecnico Formisano.

A breve il video e le foto