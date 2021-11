Derubato della fede mentre si ‘accorda’ con una prostituta: indagine e denuncia

La fede nuziale che portava al dito, è sparita mentre stava contrattando con una donna – nei pressi della stazione ferroviaria di Orvieto – una prestazione sessuale a pagamento. Il fatto è accaduto giovedì pomeriggio intorno alle ore 16. L’uomo non si è dato per vinto e ha contattato i carabinieri del comando stazione orvietano, che sono risaliti alla responsabile del furto: una 31enne romena, domiciliata in un campo nomadi di Roma, zona Tiburtina. Oltre alla denuncia per la ‘sparizione’ della fede, è accusata anche di aver violato il divieto di ritorno ad Orvieto emesso nei suoi confronti lo scorso agosto.

