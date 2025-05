Il suicidio, in carcere a Terni, di un detenuto ternano, oltre a colpire la comunità, ha portato a discussioni e polemiche. Incentrate anche sulla comunicazione che il sindaco Stefano Bandecchi e l’assessore al welfare Viviana Altamura hanno inviato nelle scorse settimane a Regione/Usl2 per sollecitare una soluzione per il detenuto che si è poi tragicamente suicidato. Di seguito le parole del sindaco Bandecchi, lunedì mattina in consiglio comunale.

SUICIDIO E SALUTE IN CARCERE: INTERVENTO DEL SINDACO STEFANO BANDECCHI