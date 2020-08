Devastanti esplosioni a Beirut: morti e feriti

Condividi questo articolo su

















Prima il fumo che si è alzato per diversi minuti e qualche centinaio di metri, poi alcune singole esplosioni alla base, infine l’enorme deflagrazione con tanto di onda d’urto devastante che ha coinvolto centinaia di edifici, anche a qualche chilometro di distanza dal luogo, nella zona del porto e del centro di Beirut. Dramma martedì pomeriggio nella capitale del Libano per la devastazione che sarebbe partita un deposito di fuochi d’artificio nei pressi del porto. Sarebbero tantissime le persone ferite e, purtroppo, anche i deceduti, stando alle conseguenze dell’esplosione principale – finale – che ha creato il terrore in una città già alle prese, come il paese, con gravi problemi sociali, economici e politici. Ignote al momente le cause della tragedia.