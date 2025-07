di Fabio Di Gioia

Consigliere povinciale ‘Nuova Provincia Terni’ e sindaco di Arrone

La sanità umbra riparta dalla provincia di Terni. Non è solo una questione prettamente legata al destino degli ospedali. I temi che si intrecciano sono diversi, ma l’aspetto fondamentale riguarda la centralità dell’area ternana. Centrale rimane il nosocomio ternano, per cittadini, per prestazioni e per riferimento strategico di gran parte degli utenti. Lo è sempre stato e dovrà continuare ad esserlo, come siamo sempre stati la vera ‘porta’ sul Lazio.

Non possiamo permetterci passi falsi, non possiamo aspettare, abbiamo l’esigenza di lavorare con un alto profilo istituzionale che possa garantire le attività che i cittadini ci chiedono. Il ruolo della sanità pubblica è primario nella misura che non sia il cittadino a pagarne il costo, per questo ogni strumento può essere utile per agire con rapidità ed efficienza affinché il soggetto pubblico sia il vero promotore.

Non si tratta di una ‘guerra tra poveri’, si tratta della salute dei nostri cittadini che dobbiamo assolutamente garantire con ogni forma, anche quella privata. D’altronde se le liste di attesa sono diminuite lo dobbiamo anche alle strutture private convenzionate. Il diritto alla salute e alle cure è il nostro obiettivo primario. La nostra è una piccola regione e alla politica spetta l’obbligo di unire le comunità e non di dividerle.