‘Diario di bordo’, il viaggio vincente della Ternana nel libro di Riccardo Marcelli

La celebrazione della vittoria del campionato 2020/2021 con innumerevoli record. Partendo tuttavia dalla retrocessione in serie C nel primo anno Cusano per raccontare le varie tappe che hanno portato al trionfo della scorsa primavera, anche in supercoppa nel derby con il Perugia: si chiama ‘Diario di bordo. Dalla contestazione alla promozione. Storie, fatti e persone’, ed è il nuovo libro sul trionfo della Ternana a cura del giornalista Riccardo Marcelli. Giovedì pomeriggio c’è stata la presentazione con la partecipazione di diversi esponenti del mondo rossoverde: il vicepresidente Paolo Tagliavento, il club manager Carlo Mammarella, il team manager Mattia Stante, la delegata al rapporto con i tifosi Costanza Farroni e il responsabile della comunicazione Lorenzo Modestino. Spazio in particolar modo alle parole dell’autore e all’introduzione di Fabio Narciso, presidente del Nucleo Storico 1981 e tifosissimo delle Fere. Il libro di 188 pagine è edito da Morphema e ha visto il coinvolgimento anche dei colleghi Antonio De Angelis e Lorenzo Pulcioni. Tra coloro che hanno assistito all’evento anche i sindaci di Arrone e Acquasparta, vale a dire Fabio Di Gioia e Giovanni Montani. Il materiale fotografico è di Alberto Mirimao.

