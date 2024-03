Dilaniata dai lupi: addio a Zoe, l’asina amata dai bambini

Lupi in azione nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Roviglieto, nelle vicinanze di Sant’Eraclio, a Foligno. A farne le spese Zoe, un’asinella di 5 anni, ritrovata uccisa e dilaniata la mattina successiva dai suoi proprietari, i titolari del Trekking ruta agriturismo. Una grave perdita non solo per loro, ma anche per i tanti bambini che erano soliti giocare con Zoe e con gli altri cinque asini con cui viveva all’interno dell’agriturismo, fortunatamente rimasti incolumi ma molto spaventati. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un articolo a firma di Giovanni Camirri.

Gli avvistamenti

A raccontare la vicenda è il proprietario della struttura e degli animali, Bernardino Pagnotta, secondo il quale da diverso tempo la zona, conosciuta come Piana di Grugnaletto, viene visitata dai lupi che si muovono presumibilmente in branco e che sarebbero stati avvistati anche recentemente. L’appello che Pagnotta rivolge a chi di competenza è che vengano attuati interventi «rapidi, efficaci ed esaustivi» per tutelare attività e residenti della zona, permettendo una reciproca convivenza a persone e animali, lupi compresi. Sul luogo del ritrovamento della carcassa è intanto intervenuto il personale dell’Usl Umbria 2 per gli accertamenti del caso.