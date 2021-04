Dimentica i soldi sullo sportello bancomat e chi viene dopo se li intasca: c’è la denuncia

Capita di dimenticarsi i soldi sullo sportello Bancomat dopo aver digitato tutto il necessario per prelevarli. Capita pure, evidentemente, che chi si avvicini allo sportello dopo la persona ‘distratta’, si metta in tasca la somma che – per almeno 30 secondi – resta lì in attesa di essere presa. L’ultimo episodio di cui si ha traccia è avvenuto lo scorso febbraio a Città di Castello (Perugia). Ma la persona che si era dimenticata i soldi – 250 euro – ha sporto denuncia e i carabinieri del locale comando stazione, afferenti la Compagnia guidata dal capitano Giovanni Palermo, sono riusciti a risalire a colui che si era appropriato della somma. Si tratta di un 57enne tifernate, denunciato a piede libero per l’ipotesi di furto. Decisive, ai fini dell’indagine conclusasi in questi giorni, le immagini della videosorveglianza dell’istituto di credito. E per il ‘furbo’ ora è il momento dei guai.

Condividi questo articolo su