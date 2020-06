Cittadella-Perugia, Dragomir non ci sarà

Alle 21 in campo Cittadella-Perugia.

Il Grifo insegue continuità di risultati e – soprattutto – playoff contro una delle squadre più ostiche e storicamente difficili da affrontare, fra l’altro senza sei giocatori, ma Cosmi non si abbatte. Dell’ultim’ora la defezione di Dragomir, vittima di affaticamento e di un periodo un po’ così…

LA CONFERENZA PREPARTITA DI SERSE COSMI

I convocati

Perugia: Albertoni, Fulignati; Angella, Benzar, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi, Sgarbi, Righetti; Falzerano, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia; Buonaiuto, Capone, Iemmello, Melchiorri.

Cittadella: Paleari, Maniero, Mora, Benedetti, Adorni, Camigliano, Rizzo, Frare, Ventola, Bussaglia, Proia, D’Urso, Vita, Rosafio, Pavan, Panico, Diaw, Luppi, De Marchi, Stanco.

Il bollettino medico

Diramato nella giornata di domenica il bollettino medico del Perugia Calcio sugli infortunati: Falcinelli, Gyomber, Falasco, Vicario. Non si parla di Dragomir, che pure non è stato convocato.

Diego Falcinelli uscito anzitempo per un trauma distorsivo alla caviglia destra ha eseguito approfondimenti diagnostici che hanno escluso fratture ossee. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche. Norbert Gyomber ha riportato un lesione distrattiva miofasciale del retto femorale sinistro, per lui sono previsti nuovi accertamenti tra circa 7 giorni.

Lavoro differenziato per Nicola Falasco alle prese con un risentimento muscolare al retto femorale destro. Riposo per Vicario che nei prossimi giorni inizierà un programma specifico individuale.

Gli squalificati di Cittadella-Perugia

Il giudice sportivo ha fermato due biancorossi, Di Chiara e Carraro che salteranno la trasferta sul campo del Cittadella, ma in casa Venturato saranno in quattro a dare forfait per il match di lunedì sera con il Perugia.

Mancherà Branca che sconterà la seconda delle due giornate di squalifica, mentre Iori, Gargiulo e Perticone erano diffidati e hanno rimediato il giallo nella vittoriosa trasferta sul campo del Frosinone.

L’arbitro

Sarà Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta a dirigere la 12ª di ritorno del campionato di Serie BKT Cittadella-Perugia. Assistenti Marcello Rossi della sezione di Novara e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo. Quarto ufficiale Daniele Minelli della sezione di Varese.