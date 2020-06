Cittadella-Perugia 2-0 Primo ko post Covid

Facile parlare delle assenze (le aveva anche il Cittadella), facile parlare dei due rigori (nulla di scandaloso): vero che il primo fallo forse nasce fuori area, vero pure che Diaw, di fatto, era solo davanti al portiere, esattamente come Iemmello a inizio partita, quando il capocannoniere si è mangiato il gol del vantaggio. La verità è che, nelle difficoltà, salta fuori la squadra più forte, più in forma, più in fiducia. E, nonostante il Perugia venisse da un buon periodo, in questi parametri il meglio viene dal Cittadella, che vince forse non meritatamente ma inesorabilmente.

I risultati: Frosinone ancora ko

Salernitana-Cremonese 3-3, Ascoli-Crotone 1-1, Benevento-Juve Stabia 1-0, Chievo-Frosinone 2-0, Cittadella-Perugia 2-0, Cosenza-Trapani 2-2, Livorno-Venezia 0-2, Pescara-Empoli 1-1, Pordenone-Entella 2-0, Spezia-Pisa 1-2.

Classifica: Benevento in serie A

Benevento 76, Crotone 52, Cittadella 52, Spezia 50, Pordenone 49, Frosinone 48, Chievo 45, Salernitana 44, Pisa 43, Empoli 42, Entella 41, Perugia 40, Pescara 39, Venezia 39, Juve Stabia 36, Cremonese 34, Ascoli 33, Cosenza 31, Trapani 29, Livorno 21.

LA PARTITA

Secondo Tempo

93′ – Occasionissima Buonaiuto, supera anche il portiere ma si porta la palla sul fondo.

91′ – De Marchi di testa, palla fuori di poco.

Sei di recupero

Si fa male Paleari: il recupero sarà lungo

80′ – Ammonito D’Urso per fallo su Melchiorri al limite.

75′ – Cambio Perugia: entra Capone esce Rosi.

Perugia col 4-3-3

75′ – Ancora doppio cambio Cittadella: escono Camigliano e Proia , entrano Mora e D’Urso.

69′ – Gran girata di Buonaiuto, che non trova l’incrocio.

67′ – Doppio cambio Cittadella: escono Ventola e Diaw, entrano Frare e Stanco.

Subito due azioni insistite di Buonaiuto.

62′ – Finisce la partita di Iemmello: al suo posto Buonaiuto.

55′ – ALTRO RIGORE CITTADELLA, ALTRO GOL DI DIAW

Stavolta il penalty viene assegnato per un tocco di mano di Rosi.

52′ – In gol Diaw, ma sul colpo di testa era in fuorigioco millimetrico.

51′ – Occasione Cittadella: Diow liberato da uno scambio, Rajkovic si supera in scivolata.

47′ – Colpo di testa di Melchiorri, palla alta.

Doppio cambio Cosmi: fuori Benzar e Konate, dentro Nzita e Kouan. Mazzocchi torna a destra. Siamo già a tre cambi.

Primo Tempo

Il primo tempo finisce dopo due minuti di recupero

43′ – Ammonito Proia per simulazione

39′ – RIGORE PER IL CITTADELLA: REALIZZA DIAW

Trattenuta prolungata di Rosi su Diaw, i due cadono in area, lo stesso centravanti realizza. Ammonito Rosi

Tegola Perugia: si fa male Angella.

29′ – Ammonito Panico per fallo su Falzerano: buona punizione per il Perugia.

13′ – CHE ERRORE DI IEMMELLO!

Ruba palla su Adorni, scambia con Melchiorri e – solo davanti a Paleari – si fa ipnotizzare. Paratona del portiere, ma Re Pietro se l’è mangiato.

4′ – Ammonito Konate al primo intervento, veramente, brutto.

Prima della partita un temporale ha inzuppato il campo.

Cittadella-Perugia, le formazioni ufficiali

Esordio da titolare per Benzar, Mazzocchi a sinistra al posto di Benzar. Konate al posto di Carraro. Melchiorri con Iemmello davanti. Venturato con De Marchi.

Cittadella (4-3-1-2) – Paleari; Ventola, Adorni, Camigliano, Rizzo; Vita, Pavan, Proia; Panico; Diaw, De Marchi.

Allenatore: Venturato.

A disposizione: Maniero, Mora, Benedetti, Bussaglia, D’Urso, Luppi, Frare, Rosafio, Stanco.

Perugia (3-5-2) – Fulignati; Rosi, Angella, Sgarbi; Benzar, Falzerano, Konate, Nicolussi, Mazzocchi; Iemmello, Melchiorri.

Allenatore: Cosmi.

A disposizione: Albertoni, Nzita, Buonaiuto, Kouan, Capone, Righetti, Rajkovic.

Arbitro: Illuzzi di Molfetta.

Gara difficile

Il Grifo insegue continuità di risultati e – soprattutto – playoff contro una delle squadre più ostiche e storicamente difficili da affrontare, fra l’altro senza sei giocatori, ma Cosmi non si abbatte. Dell’ultim’ora la defezione di Dragomir, vittima di affaticamento e di un periodo un po’ così…

LA CONFERENZA PREPARTITA DI SERSE COSMI

I convocati

Perugia: Albertoni, Fulignati; Angella, Benzar, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi, Sgarbi, Righetti; Falzerano, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia; Buonaiuto, Capone, Iemmello, Melchiorri.

Cittadella: Paleari, Maniero, Mora, Benedetti, Adorni, Camigliano, Rizzo, Frare, Ventola, Bussaglia, Proia, D’Urso, Vita, Rosafio, Pavan, Panico, Diaw, Luppi, De Marchi, Stanco.

Il bollettino medico

Diramato nella giornata di domenica il bollettino medico del Perugia Calcio sugli infortunati: Falcinelli, Gyomber, Falasco, Vicario. Non si parla di Dragomir, che pure non è stato convocato.

Diego Falcinelli uscito anzitempo per un trauma distorsivo alla caviglia destra ha eseguito approfondimenti diagnostici che hanno escluso fratture ossee. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche. Norbert Gyomber ha riportato un lesione distrattiva miofasciale del retto femorale sinistro, per lui sono previsti nuovi accertamenti tra circa 7 giorni.

Lavoro differenziato per Nicola Falasco alle prese con un risentimento muscolare al retto femorale destro. Riposo per Vicario che nei prossimi giorni inizierà un programma specifico individuale.

Gli squalificati di Cittadella-Perugia

Il giudice sportivo ha fermato due biancorossi, Di Chiara e Carraro che salteranno la trasferta sul campo del Cittadella, ma in casa Venturato saranno in quattro a dare forfait per il match di lunedì sera con il Perugia.

Mancherà Branca che sconterà la seconda delle due giornate di squalifica, mentre Iori, Gargiulo e Perticone erano diffidati e hanno rimediato il giallo nella vittoriosa trasferta sul campo del Frosinone.

L’arbitro

Sarà Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta a dirigere la 12ª di ritorno del campionato di Serie BKT Cittadella-Perugia. Assistenti Marcello Rossi della sezione di Novara e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo. Quarto ufficiale Daniele Minelli della sezione di Varese.