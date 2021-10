Dissesto Terni: chieste pesanti sanzioni per gli ex amministratori

‘Corresponsabilità oggettive’ per decine di migliaia di euro nel dissesto economico finanziario del Comune di Terni, datato 2018. Ad ipotizzarle – sottoforma di sanzioni – è la procura presso la Corte dei Conti dell’Umbria, a carico di diversi ex amministratori di palazzo Spada. L’udienza del procedimento – come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un pezzo a firma di Corso Viola di Campalto – è prevista per martedì mattina negli uffici di via Martiri dei Lager, a Perugia.

Il motivo

Secondo la magistratura contabile, alcuni ex assessori – in ragione della somma mensile percepita e del periodo di permanenza nell’amministrazione comunale – devono pagare sanzioni strettamente connesse alla grave situazione in cui il Comune di Terni era precipitato, ‘certificata’ anche dall’arrivo del commissario Antonino Cufalo nel febbraio del 2018.

Le richieste

Così per l’ex vice sindaco ed assessore Francesca Malafoglia, la procura contabile chiede sanzioni per circa 82 mila euro, per l’ex assessore al bilancio Vittorio Piacenti D’Ubaldi circa 60 mila, per gli ex assessori Emilio Giacchetti e Stefano Bucari intorno ai 32 mila euro ciascuno e poi – scendendo – 16 mila euro per l’ex assessore e attuale consigliere comunale Tiziana De Angelis, 15 mila euro per Francesco Andreani, Daniela Tedeschi e Cristhia Falchetti Ballerani e poco più di 10 mila euro per l’ex sindaco Leopoldo Di Girolamo, anche in ragione del fatto che si era volontariamente ridotto il compenso mensile a 550 euro. Stralciate le posizioni – ovviamente – di chi in questi anni è venuto a mancare e di chi, in ragione di una presenza di pochi giorni in seno alla giunta (Sandro Corradi, Moreno Rosati), non poteva avere responsabilità più e meno dirette con quanto accaduto.

Battaglia in aula

Spetterà al giudice monocratico della Corte dei Conti dell’Umbria decidere nel merito, con le difese pronte a dare battaglia. Di contro l’accusa ha già formalizzato, negli atti, il proprio punto di vista: ovvero che gli amministratori in carica nel quadriennio 2014-2018 abbiano avuto precise responsabilità rispetto alla pesante situazione venutasi a creare.