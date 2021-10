Dissesto Terni: decise sanzioni per 170 mila euro. Richieste quasi tutte dimezzate

In giornata l’articolo completo

La Corte dei Conti dell’Umbria – giudice Piero Carlo Floreani – ha depositato la sentenza relativa alla richiesta di sanzioni, da parte della magistratura contabile, nei confronti di nove persone fra cui l’ex sindaco Leopoldo Di Girolamo ed ex assessori del Comune di Terni in carica nel periodo 2014-2018, in relazione allo stato di dissesto che ha colpito l’ente sul piano ecomomico e finanziario.

La sentenza

La Corte dei Conti ha condannato i nove convenuti, dimezzando in diversi casi le richieste di sanzioni pecuniarie avanzate dal sostituto procuratore generale Enrico Amante. Pertanto l’ex sindaco Leopoldo Di Girolamo – secondo quanto deciso dal giudice di prima istanza – deve pagare 5.590 euro (richiesta dell’accusa 11.180 euro), l’ex assessore al bilancio Vittorio Piacenti D’Ubaldi 29.517 euro (richiesta 59.035 euro), l’ex vice sindaco Francesca Malafoglia 40.996 euro (richiesta 81.993 euro), gli ex assessori Emilio Giacchetti e Stefano Bucari 16.397 euro ciascuno (richieste 32.797), gli ex assessori Francesco Andreani, Daniela Tedeschi e Cristhia Falchetti Ballerani 14.759 euro ciascuno (confermata la richiesta) e l’ex assessore – attuale consigliere comunale – Tiziana De Angelis 16.399 euro (confermata la richiesta). Le suddette sanzioni – spiega il giudice nella sentenza – sono da pagare nella misura del 30% se versate al Comune di Terni entro 60 giorni dalla sentenza. La Corte dei Conti ha inoltre rigettato la richiesta di interdizione di 10 anni dai pubblici uffici avanzata dalla procura regionale. Per tutti ora la prospettiva è quella dell’appello, per il quale sono già al lavoro gli avvcati difensori: Roberto Spoldi, Nicola Pepe, Patrizia Bececco e Gianluca Luongo.